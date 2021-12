Rouen. Tennis : Benoît Paire remettra son titre en jeu à l'Open de Rouen

Demi-finaliste en 2016, vainqueur en 2017, double tenant du titre en 2018 ? C'est en tout cas ce qu'espère benoît Paire. Le tennisman, actuellement 49e joueur mondial au classement ATP, remettra son titre en jeu à l'Open de Rouen du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 2018. Dans une formule qui privilégiera encore une fois la qualité des joueurs à la quantité, Benoît Paire tentera d'égaler Jérémy Chardy au palmarès, déjà vainqueur de deux éditions en 2014 et 2015.

"Un plateau plus relevé"

Ce retour au Kindarena était une évidence pour Charles Roche, le directeur du tournoi : "On s'était quitté en se disant qu'on voulait se retrouver en septembre prochain. Quand on l'a recontacté, rapidement il a souhaité revenir." Mais les organisateurs ne comptent pas pour autant lui simplifier la tâche. "Même s'il y aura la concurrence de la Coupe Davis, on essaiera de monter en gamme avec un plateau plus relevé. On espère avoir un membre du Top 20 mondial ou un joueur avec une grosse notoriété", ajoute Charles Roche, qui avance toujours sur le dossier pour que le tournoi attribue à l'avenir des points ATP.

Les points ATP sont attribués afin de distinguer les joueurs de tennis dans le classement des joueurs professionnels, nommé Classement ATP. Son équivalent féminin est le classement WTA.

Face à ces joueurs confirmés, les espoirs locaux auront encore l'opportunité de se montrer à leur avantage. "Contre les gros, ça donne un petit côté Coupe de France de football", apprécie Charles Roche. Du côté du tableau féminin, la compétition devrait être également plus serrée avec l'ambition de faire venir pour la première fois une joueuse du Top 100 à la WTA.