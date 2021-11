Caen. Caen : les travaux du tram entrent dans une phase intense

Les travaux des futures lignes de tramway à Caen (Calvados), entrent en cette première semaine de septembre 2018 dans une phase "intense", a annoncé ce midi Joël Bruneau, président de Caen-la-Mer. Des chantiers majeurs, qui vont s'étaler jusqu'au printemps prochain, sur les 16 kilomètres de lignes. Et rendre la circulation encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà dans certains secteurs.

"Maintenir malgré tout l'accessibilité"

Au nord de Caen, la circulation sur l'actuel rond-point de Côte de Nacre basculera en carrefour à feux fin octobre. Du côté du carrefour Copernic, le nombre de voix sera réduit. En plein centre-ville, entre Place de la Mare et l'avenue du Six-Juin, le long des voies en travaux, les impacts sur la circulation vont s'intensifier, avec des carrefours réduits. Rive droite, le dépose-minute et la station de taxis face à la gare SNCF sont reportés côté Rives de l'Orne.

Rodolphe Thomas : "six mois de pénibilité à venir" Impossible de lire le son.

"Malgré ces travaux importants, nous devons maintenir l'accessibilité pour les riverains et à la circulation, estime Rodolphe Thomas, vice-président de la communauté urbaine. Communiquer est déterminant pour rassurer les habitants. On ne doit pas se louper."

Les carrefours et la circulation seront réduits avenue du Six-Juin. - Simon Abraham

Plusieurs solutions vont être mises en place dès demain, mercredi, pour faciliter les déplacements dans l'agglomération caennaise. Caen-la-Mer partagera dorénavant, en temps réel, les conditions de circulation dans les secteurs en travaux sur Waze. Une application de trafic et de navigation collaborative, qui comporte plus de 10 millions d'utilisateurs en France. "Chaque utilisateur caennais pourra se situer, en temps réel, dans un environnement pas toujours simple. L'application adaptera les itinéraires en fonction des travaux", explique Rodolphe Thomas.

Encourager le covoiturage

Par ailleurs, un nouvel espace de dépose-minute est aménagé face aux Rives de l'Orne. Pour ainsi éviter les bouchons et le stationnement sur les pistes cyclables. Et faciliter le covoiturage autour de la gare, où il n'est pas toujours facile de s'y garer. Une politique de covoiturage que la communauté urbaine entend développer pendant la suite des travaux du tramway.

Twisto vient de nouer un partenariat avec la plateforme IDVROOM, qui appartient à la SNCF. Il sera possible d'y proposer des covoiturages pour des trajets partout dans l'agglomération. "Contrairement à BlaBlaCar, cette plateforme privilégie les trajets courts, notamment pour aller chaque jour au travail, note Joël Bruneau. Des trajets quotidiens entre Ouistreham et les Rives de l'Orne sont par exemple proposés à un prix moins cher qu'un ticket de bus. Cela permettra, on l'espère, de désengorger le trafic."

Les difficultés du trafic et les travaux seront désormais actualisés en temps réel sur l'application Waze. - Simon Abraham

Des véhicules en auto-partage seront aussi mis en place par Renault. Certains sont déjà disponibles au Citis, à Hérouville-Saint-Clair, ainsi que sur le parking d'Ikea, à Fleury-sur-Orne. D'ici la fin de l'année, ils seront aussi disponibles à la gare SNCF et en face de l'hôtel de ville de Caen. Le coût sera de cinq euros de l'heure. La navette gratuite, qui transporte jusqu'à 400 personnes par jour, sera étendue au matin, "après la demande de certains commerçants qui ne souhaitent plus utiliser leur voiture jusqu'en centre-ville", note le maire de Caen. Par ailleurs, le parking situé près de la mairie sera désormais gratuit le samedi, de 9 heures à midi.