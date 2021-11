Rouen. Football (N2) : invaincu, Oissel prend la tête de son groupe

Quel début de championnat pour le promu osselien (Seine-Maritime) ! Lors de la quatrième journée de National 2, les Bleus du CMS Oissel se sont imposés 2-1 sur leur pelouse de Marcel-Billard face à Granville, le samedi 1er septembre 2018.

Même bousculé, Oissel a du répondant

Malgré une entame de match complètement ratée avec un but encaissé dès la 3e minute de jeu, les Osseliens très en confiance ont réussi à inverser la tendance et à reprendre l'avantage en trois minutes, par Pelletier et Odumosu, pour finalement s'imposer.

Grâce à cette nouvelle victoire, la troisième déjà en seulement quatre journées, les Bleus prennent la tête de ce championnat de National 2 alors qu'ils évoluaient encore en National 3 la saison passée. C'est donc en position de seul leader que les joueurs de Romain Djoubri se déplaceront en Corse pour affronter le FC Bastia Borgo le samedi 8 septembre 2018 pour le compte de la cinquième journée.