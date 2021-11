Cherbourg. Hollande et Cazeneuve remotivent les socialistes à Cherbourg

Comme s'il voulait donner tort à ses anciens détracteurs, le ciel est resté clément pour la rentrée politique de François Hollande, vendredi 31 août 2018. Ce qui devait être une simple dédicace de l'ancien président de la République s'est transformé en une rentrée politique très médiatisée, devant 300 à 400 personnes, réunies à la salle des fêtes.

C'était salle comble à Cherbourg, fief socialiste acquis à la cause de l'ancien duo de l'exécutif. - Célia Caradec

"Ce n'est pas parce que l'on se tait que nous n'avons rien à dire"

Les militants, sympathisants et nombreux élus locaux socialistes se sont vu délivrer un message d'espoir par l'ancien duo de l'exécutif. "Je suis venu aux côtés de François Hollande pour vous dire que ce n'est parce que l'on se tait, parce que je suis en réserve, que nous n'avons plus rien à dire" a lancé Bernard Cazeneuve devant ses anciens administrés. Il a ensuite formulé "l'espoir de voir tout cela redevenir possible un jour".

Attaques en règle

"Cela", c'est le bilan des cinq ans de François Hollande à la tête du pays, que l'ancien président a longuement rappelé dans un discours de plus de 40 minutes. Une "présidence humaine", à l'opposée de la politique d'Emmanuel Macron qu'il ne cite pas directement. "On ne peut pas être seulement dans la gestion ou l'accumulation de réformes soi-disant indispensable" dit-il, se plaçant en opposition aux "comportements personnels animés par l'individualisme, le cynisme, le narcissisme".

Certains sont parvenus à décrocher leur dédicace dès la fin du discours... - Célia Caradec

Il veut "transmettre"

"Je ne suis jamais parti de la vie politique" a enfin conclu François Hollande, dont le but est avant tout de "transmettre, que mon expérience puisse servir aux plus intrépides de la génération qui vient". Voit-il en Bernard Cazeneuve un possible porte flambeau pour la social-démocratie ? Il a simplement loué les "qualités immenses" de celui qu'il considère comme "un vrai homme d'État".

Il fallait être patient à Cherbourg comme dans les 60 villes parcourues par François Hollande. - Célia Caradec

