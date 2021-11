Le-Havre. Coupe de la Ligue, 2e tour : Une qualification de folie pour Le Havre

Le match

Et Balijon détourna la frappe de Bernard. Le dénouement heureux d'une séance de tirs au but qui a fait du gardien havrais le héros d'une soirée complètement folle. Voilà donc le HAC qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Une première depuis 2010. Cette qualification, on a longtemps cru que les Ciel et Marine la décrocheraient sans trembler. À la 48e, ils menaient en effet 3-0 et rien ne semblait pouvoir leur arriver. Alimani Gory avait signé un doublé en première période en profitant de deux très bons services d'Assifuah, et, dès la reprise, Moussiti Oko avait inscrit le premier but de sa carrière sur la scène professionnelle. Mais la balle mécanique s'est d'un seul coup enrayée.

Quatre minutes surréalistes

Dans la foulée de son entrée en jeu, Autret, le milieu offensif du Stade Brestois, a marqué un but et délivré deux passes décisives sur corner, le tout en l'espace de quatre minutes, entre la 66e et la 70e. Tout était à refaire pour l'équipe bis du HAC (dix changements par rapport au onze aligné quatre jours plus tôt à Brest en championnat). La confiance avait subitement changé de camp et le maigre public craignait alors que la soirée vire au cauchemar. Mais sans compter sur Balijon, impérial pendant les tirs au but. Après l'échec de Mayembo, premier tireur de la séance, le gardien havrais a renversé la situation en stoppant la frappe de Belkebla, puis celle de Bernard, offrant ainsi au HAC son billet pour les seizièmes de finale et la possibilité de recevoir une équipe de Ligue 1. Le Stade Océane n'a encore jamais connu ça.

Prochain match, vendredi 31 août 2018 avec la réception d'Orléans pour le compte de la 6e journée de L2.

Les buts

20e : Alerté par Assifuah dans le dos de la défense brestoise, Moussiti Oko se présente seul face à Léon. Le gardien finistérien repousse la frappe de l'attaquant havrais mais le ballon revient dans les pieds de Gory, qui marque dans le but vide.

HAC - Brest : 1-0

35e : Assifuah lance Gory, qui devance la sortie de Léon et l'ajuste d'un tir lobé.

HAC - Brest : 2-0

49e : Lekhal trouve Moussiti Oko dans la profondeur. L'attaquant havrais mystifie Léon d'une balle piquée.

HAC - Brest : 3-0

66e : Sur un corner d'Autret, Chardonnet, complètement oublié par la défense havraise, fusille Balijon de la tête.

HAC - Brest : 3-1

67e : Autret s'infiltre dans la surface havraise. Sa première tentative est contrée par Balijon, la deuxième repoussée sur la ligne par Irep, mais la troisième finit par rentrer.

HAC - Brest : 3-2

70e : Libre de tout marquage, Castelletto reprend victorieusement de la tête un corner d'Autret.

HAC - Brest : 3-3

La fiche

HAC – Brest : 3-3 (6 tab à 5)

Arbitre : M. Palhies. Spectateurs : 3 663

Buts HAC : Gory (20e, 35e), Moussiti-Oko (49e) ; Brest :

Chardonnet (66e), Autret (67e), Castelletto (70e)

Avertissement Brest : Henry (83e)

HAC : Balijon – Ozdemir, Mayembo, Camara, Irep (Coulibaly, 75e) –

Basque, Lekhal (c) – Assiuah, Fontaine (Tiehi, 80e), Gory (Ferhat,

70e) – Moussiti-Oko. Entraîneur : Oswald Tanchot

BREST : Léon – Henry, Chardonnet, Castelletto, Bernard – Belkebla, Pi,

I. Diallo (Butin, 83e) – Mayi (Autret, 63e), Charbonnier (c), Pintor. Entraîneur : Jean-Marc Furlan