Caen. Coût de la vie étudiante : où en sont les villes normandes ?

La rentrée scolaire rime souvent avec dépense. Transports, logements étudiants, aides sociales, l'Union Nationale des Étudiants de France (UNEF) a publié lundi 20 août 2018, son enquête annuelle sur le coût de la vie étudiante.

Si l'on se réfère au classement des 40 plus grandes villes universitaires de France, à Rouen (Seine-Maritime), le total des dépenses mensuelles s'élève à 815,04 euros (21e place) ; 800,51 euros au Havre (26e place) et 788,51 euros à Caen (Calvados). La ville se classe au 32e rang. En première position, des villes étudiantes les plus chères se trouve bien évidemment Paris avec 1 224,26 euros de dépenses mensuelles.

Loyers

À Rouen (Seine-Maritime), les loyers pour l'année 2018 augmentent de 0.24 % par rapport à l'année dernière. En moyenne, ils s'élèvent à 415 euros. Le Havre (Seine-Maritime), enregistre une augmentation de 3,07 % pour un loyer moyen qui s'élève à 396 euros. À Caen (Calvados), il faut compter en moyenne 387 euros (+ 0,24 %). À noter que le loyer moyen en région s'élève à 418 euros.

Transports

En termes de transports, il faut compter 247,92 euros sur l'année à Rouen pour un abonnement, soit une augmentation de 1,19 %. 245 euros à Caen et 279,30 euros au Havre, il s'agit de la septième ville la plus chère en France en termes de transports.

Nourriture

Le prix de la formule déjeuner au CROUS de Caen est la moins chère avec 3,25 euros pour une entrée, un plat et un dessert.

Au niveau national, 46 % des étudiants travaillent à côté de leurs cours. Lara Lemaire, étudiante à la fac de droit de Caen et présidente de l'UNEF de Caen a ainsi exercé un petit boulot pendant les deux mois d'été, "les bourses ne sont pas versées pendant l'été mais il faut bien continuer à payer son loyer", explique-t-elle.