Bretteville-sur-Odon. Près de Caen, quatre jeunes blessés dans un accident, dont deux graves

Un accident de la route s'est produit, dimanche 26 août 2018 à Bretteville-sur-Odon (Calvados), dans la zone artisanale. Vers 2h45, un véhicule aurait fait une sortie de route pour une raison encore inconnue. Il est seul en cause dans cet accident.

Âgés de 16 à 24 ans

Il y avait quatre jeunes à son bord. Un homme de 24 ans et une adolescente de 17 ans ont été grièvement blessés. Les deux autres jeunes, un adolescent de 18 ans et une fille de 16 ans, ont été plus légèrement atteints.

L'ensemble des jeunes ont été transportés vers le CHU de Caen. 17 sapeurs-pompiers ont été engagés sur l'intervention.