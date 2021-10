Bois-Guillaume-Bihorel. Formule 1 : le Normand Pierre Gasly visera la victoire en 2019 !

Le jeu des chaises musicales a fait son petit effet, et il profite au pilote normand Pierre Gasly ! Le lundi 20 août 2018, dans la soirée, le Bois-Guillaumais (Seine-Maritime) a confirmé son passage de l'écurie Toro Rosso à sa grande sœur, Red Bull, pour la saison 2019. Une décision qui était attendue depuis quelques jours, en plein cœur de la trêve estivale. Il profite du départ de l'Australien Daniel Ricciardo chez Renault, et de la signature de son principal concurrent, Carlos Sainz, chez McLaren.

La victoire dans le viseur

"Super excité par les challenges qui arrivent, a réagi Pierre Gasly sur son compte Twitter. C'est mon but de courir pour cette équipe depuis que j'ai rejoint le programme Red Bull Junior Driver en 2013, et cette opportunité incroyable est un nouveau pas en avant dans mon ambition de gagner des courses et me battre pour le championnat du monde."

Pour y parvenir, le pilote de 22 ans devrait pouvoir compter sur une monoplace beaucoup plus performante que celle qu'il pilote cette saison. Mais ses bons résultats, comme sa quatrième place à Bahreïn pour une de ses premières courses dans la catégorie reine, ont attiré l'attention de ses supérieurs. Chez Red Bull, Pierre Gasly découvrira la force de frappe d'une écurie qui est actuellement la troisième force du plateau, derrière Mercedes et Ferrari. Ce qui n'empêchera pas le Normand d'apporter son expérience avec le moteur Honda, le futur bloc propulseur de l'équipe autrichienne.

• À lire aussi. Pierre Gasly prêt à en découdre !



Aux côtés de Max Verstappen, Gasly aura donc l'opportunité de jouer pour la gagne en 2019. En passant en tête devant un drapeau à damier, il deviendrait le premier vainqueur français en Formule 1 depuis Olivier Panis, en mai 1996 à Monaco. Pierre Gasly n'était alors qu'un nourrisson de trois mois.