[Carte] Les brocantes et vide-greniers de ce week-end en Normandie

Envie de chiner, de trouver la bonne affaire ou tout simplement d'une balade à pied au milieu des étales ? Les brocantes et vide-greniers peuvent satisfaire toutes ces envies. L'été, ces ballades sont incontournables et un bon moyen pour certains de faire un bon ménage de printemps en cédant des objets dont ils ne se servent plus.

Le week-end du samedi 18 et du dimanche 19 août 2018 s'annonce ensoleillé. L'occasion semble parfaire pour enfin trouver l'armoire normande de ses rêves ou un exemplaire ultra-rare d'un Zelda sur Super Nintendo encore sous blister ! À chaque jour, sa couleur dans cette carte interactive. Le bleu turquoise pour le samedi et le violet pour le dimanche :

• À lire aussi. Dec'Aline, une passionnée ouvre sa brocante à Caen

• À lire aussi. Nouveau à Caen : une brocante permanente derrière le Zénith