Orages : 1500 voyageurs bloqués dans les gares normandes

Les prévisionnistes de la météo avaient prévenu du risque d'orages violents, pour mardi 7 août 2018. La vigilance était passée à l'orange. Dans le Calvados, des orages spectaculaires se sont abattus, par exemple sur Ouistreham. Les pompiers sont intervenus à 36 reprises dans ce département. Des activités centrées sur le Pays d'Auge, sur des inondations et en raison de câbles électriques tombés sur la voie publique. Une quinzaine d'autres interventions ont mobilisé les gestionnaires de la voie publique, pour des chutes d'arbres.

1500 voyageurs bloqués

Ces orages, qui ont frappé la Normandie ont bloqué 1 500 personnes, mardi soir 7 août dans les gares de Lisieux, Caen (Calvados) et Évreux (Eure), où une dizaine de trains sont restés à quai, en raison de chute d'arbres sur les voies. Une caténaire a été endommagée entre Lisieux et Bernay (Eure). La SNCF a distribué de l'eau et des repas aux malheureux voyageurs.

Tout est rentré dans l'ordre vers 1h, mercredi matin 8 août.

Retour à une météo normale

Mardi soir, de nombreuses communes ont annulé les animations estivales qui étaient prévues. Comme par exemple la séance de cinéma en plein air, à Alençon-Plage.

Mercredi 8 août, retour à un ciel calme entre nuages et éclaircies, avec des températures de nouveau respirables : de 19° dans la Manche à 22° dans le Calvados. 23° dans l'Orne, qui mercredi matin restait en vigilance jaune à la canicule.