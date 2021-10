Tendance Sports : Les Tops et Flops de la semaine

Tous les sports et tous les niveaux ! Cette semaine, le FC Agon-Coutainville football et Frédéric Vespier ont subi une défaite surprise en Coupe de Basse-Normandie face au FC des Etangs, formation évoluant une dvision en dessous. L'occasion pour Thibault Deslandes et Sylvain Letouzé de faire le point avec le président coutainvillais sur la saison en demi-teinte qu'est en train de vivre son club pourtant qualifié d'épouventail en septembre dernier.

Sébastien Leriche et la JS Cherbourg handball ont pour leur part, poursuivit leur relèvement en N1 à Rennes le week-end dernier pour une 3e victoire consécutive qui replace les Mauves dans le wagon de tête juste avant d'affronter Hazebrouk actuel 2e du groupe.

Dans ces tops et flops, retrouvez également de l'athéltisme, du biathlon, du badminton ou encore du football avec un score rare de 16-0 à la clé...

SM Caen : Un miracle ou le réveil attendu ?

Tendance Sports : La St-Loise Gym à l'honneur

La Carte Blanche : Hervé Renard, nouveau Dieu de Zambie !

Son 1 : L'interview de Frédéric Vespier président du FC Agon-Coutainville après son élimination en Coupe de Basse-Normandie face au FC des Etangs.

Son 2 : Sébastien Leriche veut voir son équipe confirmer son redressement et ce dès samedi prochain 18h pour la réception d'Hazebrouk.