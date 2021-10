Réécoutez les Tops et les Flops de la semaine en Basse-Normandie...

Son 1 : Du Rallycross, de la Moto Enduro, du judo et du Rugby avec un nouveau stade à L'Aigle

Son 2 : Du handball, du volley et du foot avec Laurent Dufour, entraîneur des PTT Caen, héros du 6e tour de Coupe de France et J-.D.Hervieu, l'incisif gardien de but d'Agneaux, éliminé par Coutances...