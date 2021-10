Le Mont-Saint-Michel. Gérard Collomb au Mont Saint-Michel, l'un des sites les plus sécurisés de France

Le Mont-Saint-Michel (Manche) est le second site le plus visité de France, avec plus de deux millions de visiteurs chaque année. La sécurité du site est donc une priorité, en particulier après l'évacuation du rocher le 22 avril 2018 où un homme avait proféré des menaces de mort à plusieurs reprises contre les forces de l'Ordre.

Un fort déploiement de moyens de sécurité

Ici, pour assurer la sécurité des visiteurs, les forces de l'ordre sont nombreuses, les parkings, la passerelle sont sous vidéo surveillance, d'autres caméras seront installées dans les ruelles du Mont, un système de surveillance complété par une herse automatique sur la passerelle pour éviter l'intrusion d'une voiture ou d'un camion fou, des portiques de sécurité ont également été installés aux entrées de l'abbaye.

La Merveille est l'un des sites touristiques le plus sécurisé de France selon Gérard Colomb qui a procédé à redéploiement des forces en fonction des besoins.

Gérard Collomb qui s'est plu à déambuler sur les remparts et les ruelles du Mont n'hésitant pas à échanger avec les touristes, une visite qui aura duré 3 heures.