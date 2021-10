Amavada crée “Le Marronnier”

Écrit par Nicolas Sorel et mis en scène par Valéry Dekowski avec Cléa Michelini et Yohann Allex, cette création originale met en évidence le cycle annuel des événements qui se répètent.

Inspiré par la presse

En terme journalistique, le "Marronnier" est un article ou un sujet, relatant ou annonçant un événement récurrent, qui revient chaque année, à la même période. Au-delà de l’aspect journalistique, c’est toute notre vie qui est rythmée par ces "pseudo-événements". C’est ce que découvrent les personnages du spectacle, issus de milieux divers. "Le Marronnier est un spectacle pour gens marrants de 8 à 88 ans, explique Nicolas Sorel, responsable de la salle. Nous avons voulu un spectacle s’adressant à toute la famille : auquel les parents n’assistent pas “seulement” pour faire plaisir à leur progéniture". A noter un tarif dégressif spécial : une place à 8 euros, la deuxième à 6 euros, les suivantes à 4 euros.

Pratique. À la Fermeture Éclair, Quai François Mitterand, à Caen, les 11 et 12 février à 17h. Infos et réservations au 02 31 83 20 35 et amavada@gmail.com.