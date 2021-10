Deauville. C'est parti pour le Meeting de Deauville

C'est l'un des événements de l'année pour l'Hippodrome du Calvados. À partir du 28 juillet et jusqu'au 29 août, les passionnés et curieux pourront apprécier les courses mais aussi bon nombre d'animations. Au programme, simulateurs de course, visite des vestiaires des Jockeys ou encore le village Kids. Un mois pour découvrir l'univers des courses hippiques.

Côté compétition, les passionnés ne seront pas en reste, l'élite internationale du Galop sera présente sur l'hippodrome de Deauville-La Touques pour 19 jours de courses. Le meeting de Deauville commence très fort avec dès demain, le prix ROTHSCHILD. Une course spectaculaire car le peloton, lancé à plus de 60 km/h, passe au ras de la lice, à quelques centimètres des spectateurs. Le programme est bien fourni et devrait ravir tout le monde. Franck Le Mestre, à la tête de l'Hippodrome de Deauville - La Touques, nous livre toutes les infos sur cet évènement.

Tous les détails et la billetterie sont à retrouver sur le site du Meeting de Deauville Barrière