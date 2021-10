Deauville accueille des courses hippiques d'exception ce dimanche 15 mai 2016

Les Poules d’Essai ont traditionnellement lieu à L’hippodrome de Longchamp. Celui-ci étant fermé jusqu’à l’automne 2017, Deauville accueille très exeptionnellement l'événement le 15 mai 2016.

Les Poules d’Essai ont été créés en 1840, et sont labellisées Groupe 1: le plus haut niveau de compétition de poulains et pouliches de 3 ans. Plus de détails sur les Poules d'Essai



Cette compétition fait partie des cinq grandes courses « classiques » avec le Prix de Diane, le Grand Prix de Paris et le Prix du Jockey Club.

9 courses au total



Au total, neuf courses se dérouleront à l'hippodrome de Deauville ce dimanche. Premier départ à 13h35. Dernière course à 18H20.

Trois courses sont à ne pas manquer: le Prix Tendance Ouest - une première-, le Prix Hocquart et le Pour Moi Coolmore Saint-Alary.

Des animations sont prévues autour des courses.





