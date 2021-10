Caen. Fabien Mercadal (SM Caen) : "On sait qu'il nous manque des joueurs..."

Le mercato. "Personne ne m'a menti"

Après avoir analysé la production de ses joueurs face à Guingamp en match amical à Tourlaville (1-3), Fabien Mercadal s'est arrêté sur le mercato du Stade Malherbe de Caen en cette fin de mois de juillet. Le retard pris, les recherches actuelles et la bonification obligatoire du groupe, l'entraîneur normand a tout passé en revue.

Fabien Mercadal sur le mercato estival 2018 du SM Caen Impossible de lire le son.

L'entame de championnat. "Je ne demande rien"

A quinze jours de la reprise du championnat de Ligue 1 sur le terrain du champion de France en titre qu'est le Paris Saint-Germain, l'escouade normande a encore beaucoup de travail devant elle. Mais pas question pour Fabien Mercadal d'évoquer quelque message de patience ou de quelconque délais dans la course aux points.

Fabien Mercadal sur le début de championnat du SM Caen Impossible de lire le son.

Le groupe. "chaque cadre représente une partie du vestiaire"

Au travail depuis le jeudi 5 juillet, le groupe Caennais 2019 a pris vie au fur et à mesure des séances d'entraînement, au cours du stage d'avant-saison et des matchs de préparation. Et à l'intérieur de ce groupe, ce ne sont pas moins de cinq "capitaines" qui ont été désignés. Fabien Mercadal explique la méthode.

Fabien Mercadal et son groupe Impossible de lire le son.

Le Stade Malherbe de Caen jouera son dernier match de pré-saison à Groeningen (Pays-Bas), samedi 4 août 2018 à partir de 17h.

