Caen. Football (Ligue 1) : l'agent de Claudio Beauvue réagit à la mise à l'écart du joueur à Caen

Jeudi 18 avril 2019 à 17h, le club du SM Caen annonce officiellement "la mise à l'écart jusqu'à nouvel ordre" de Claudio Beauvue pour "comportement inapproprié et inacceptable que le club ne peut tolérer".

Quarante minutes plus tard, le Guadeloupéen répond par twitter et assure "découvrir" sa mise à l'écart "au mépris des règles juridiques élémentaires" concluant émettre "toutes réserves d'usages" et assurant avoir toujours "toujours gardé intacte ma motivation à aider le club pour se maintenir en ligue 1".

Par la suite, le club précise les raisons de cette sanction dans un second tweet.

Pour éviter toutes confusions, le @SMCaen tient à préciser que @CBeauvue ne s'est pas présenté à l'heure de rendez-vous pour la séance matinale ce mercredi. — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) 18 avril 2019

Énième épisode d'une semaine catastrophique

Un nouvel épisode dans une semaine où successivement, le club a retrouvé la 20e et dernière place, a dû faire face à ce qui ressemble fortement à une tentative d'intox de la part du président de Guingamp, composer avec une énième altercation au sein du groupe, cette fois entre Paul Baysse et Fabien Mercadal et préparer un déplacement à Nice qui se promet sacrément ardu si l'on en croit les propos de Rolland Courbis avant cette 33e journée.

Mais rien n'est terminé puisque ce vendredi 19 avril 2019, c'est cette fois Quique de Lucas l'agent espagnol de Claudio Beauvue qui s'est exprimé via les réseaux sociaux en paraissant sa vérité quant à l'affaire opposant le club à son joueur. Vous pouvez trouver la traduction des quatre tweets de l'agent Ibérique ci dessous :

"En ce qui concerne la déclaration de la CAEN (@smcaen) à propos de la suppression de Claudio (@CBeauvue) et en tant qu'agent du joueur, je voudrais clarifier certains points. D'un côté, Claudio a toujours défendu les couleurs de Caen avec fierté et continuera jusqu'à la fin de la saison comme il l'a fait à maintes reprises, même au péril de sa santé pour pouvoir aider l'équipe et ses coéquipiers. Nous ne comprenons pas l'attitude du club, cachant la vérité sur ce qui s'est réellement passé de manière flagrante et malveillante, accusant Claudio d'événements inattendus alors qu'il avait la permission de l'entraîneur puisque c'était son anniversaire. Par conséquent, nous réservons toute action qui nous protège de la législation et, pour cela, nous avons confié à notre représentation légale en France de procéder si nécessaire à la défense de l'image et du professionnalisme dont Claudio a fait preuve tout au long de sa carrière". Reste à savoir où cette nouvelle affaire s'arrêtera...

L'annonce de la mise à l'écart de Claudio Beauvue par le SM Caen

La réponse de Claudio Beauvue

Je découvre avec stupéfaction ma mise à l'écart du groupe à l'occasion d'un communiqué officiel du club sur son site ce jeudi 18 avril à 17h au mépris des règles juridiques élémentaires et j'émets toutes réserves d'usages.1/2 — Claudio Beauvue #TitiPapou1️⃣2️⃣ (@CBeauvue) April 18, 2019

J'ai toujours gardé intacte m'a motivation à aider le club pour se maintenir en ligue 1 depuis mon arrivée en prêt malgré les moments difficiles que nous vivons.2/2 — Claudio Beauvue #TitiPapou1️⃣2️⃣ (@CBeauvue) April 18, 2019

La mise au point de Quique de Lucas, l'agent de Claudio Beauvue

En relación al comunicado que sacó el CAEN (@smcaen) respecto apartar a Claudio (@CBeauvue) y como agente del jugador quisiera aclarar algunos puntos.

Por un lado, Claudio siempre ha defendido los colores del Caen con mucho orgullo y así seguirá siendo hasta final de temporada, 1 — Quique De Lucas (@Q1QE22) April 19, 2019

en muchas ocasiones incluso arriesgando su salud para poder ayudar al equipo y sus compañeros, no entendemos ahora la actitud del club, faltando a la verdad sobre lo que realmente ocurrió de una manera descarada y malintencionada acusando a Claudio de hechos que no sucedieron, 2 — Quique De Lucas (@Q1QE22) April 19, 2019

porque tenía permiso del entrenador dado que fue su cumpleaños. Por lo tanto, nos reservamos cualquier acción que nos ampara la legislación y para ello hemos puesto en manos de nuestra representación jurídica en Francia para que procedan si fuera necesario en la defensa de la 3 — Quique De Lucas (@Q1QE22) April 19, 2019