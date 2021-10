Rouen. Football : QRM s'incline pour son dernier match de préparation

C'est une phase de préparation d'avant saison qui se termine mal pour les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime). Ils se sont inclinés pour leur 5e et dernier match de préparation au stade Robert Diochon face à la réserve de Caen (Calvados). Score final 3-2.

"Il n'y a pas grand-chose à retirer de ce match-là, on voit qu'il manquait du peps, du volume, on a beaucoup travaillé cette semaine ce qui n'est pas une excuse, mais il faut le prendre en considération. Je n'ai pas aimé notre animation défensive, notre agressivité, notre animation offensive, notre efficacité." Les mots du coach, Manu Da Costa, au sortir du match sont durs mais réels.

Caen ouvre le score

En effet, malgré une domination qui se met en place logiquement en début de match, ce sont les visiteurs du jour qui vont ouvrir la marque sur corner sur une tête de Brice Tutu à la 32e minute. Il n'en faut pas plus pour que les joueurs de Manu Da Costa répondent en égalisant deux minutes plus tard sur un ballon récupéré à l'entrée de la surface et envoyé au fond des filets par Valère Pollet (1-1).

Plus rien ne sera marqué avant la pause, mais dès le retour au jeu, les Rouges et Jaunes vont commettre une faute dans la surface et provoquer un penalty sur lequel ne peut rien Antoine Gounet entré en jeu à la mi-temps (51e). Le même Gounet qui a l'occasion de se rattraper à la 71e minute sur un nouveau penalty cette fois arrêté. Malgré cela, ce sont encore une fois les Caennais qui vont doubler leur avantage sur une belle frappe enroulée (3-1).

QRM réduire la marque

Ce n'est qu'à la 89e minute que QRM va réduire la marque grâce à la dernière recrue Jonathan Nanizayamo qui s'arrache pour aller tromper le portier caennais en face-à-face après son entrée en jeu à la mi-temps (3-2).

"Si je fais un bilan, expose Manu da Costa, il y a eu des matchs avant qui ont été plutôt intéressants et encourageant, c'est bien, cela nous ramène à la réalité, le bilan avait été plutôt positif jusqu'à ce soir, c'est un groupe comme je les aime avec des vraies valeurs."

A LIRE AUSSI.

Football : deuxième défaite en match de préparation pour Quevilly Rouen Métropole

Football (Ligue 2) : Quevilly Rouen Métropole ne s'en sort toujours pas face à Châteauroux