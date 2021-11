Caen. Football (Ligue 2) : Caen tient son premier succès à Ajaccio

Cette troisième journée de Ligue 2 en terre corse ne pouvait pas mieux débuter pour les Caennais. Armougom délivre un centre côté gauche, le cuir est légèrement repoussé par la défense qui termine dans les pieds de Deminguet, qui, bien équilibré ouvre le score d'une splendide demi-volée à l'entrée de la surface (4'). Tout se complique ensuite pour les Caennais, Diaw est exclu après avoir mal maîtrisé son geste sur Bayala. Dans la foulée, le buteur malherbiste sort sur blessure à la cuisse. À la 40ème, Zady Sery réalise un festival en slalomant la défense caennaise avant de trop croiser sa frappe. Caen profite du contre, via Moussaki et Pi, mais le jeune attaquant caennais servi en profondeur tombe sur Leroy qui ferme son angle. Dans le temps additionnel de la première période, Moussaki est accroché sur un corner, Mr Bastien accorde un penalty aux Caennais. Sankoh se charge de le tirer et prend Leroy à contre-pied pour doubler la mise (45+2').

Riou rassure déjà pour son premier match

Encore dans le rythme, les Caennais tentent de jouer les contres. Mais un corner leur a été fatal à l'heure de jeu. Cavalli sert Courtet surgit de derrière la défense caennaise et place sa tête pour tromper Riou (61'). Réduits à 10 contre 11, tout se complexifie pour les Normands malgré de bonnes interventions du nouveau portier Riou. Le temps file, les locaux poussent pour tenter d'égaliser. Les "rouges et bleu" sont compacts mais la rencontre devient irrespirable. Riou sauve encore les siens sur sa ligne à plusieurs reprises et agit déjà en patron. La défense caennaise tient bon et finit par empocher les points de la victoire pour la première fois de la saison.

⏱ C'est fait ! Le @SMCaen décroche son premier succès de la saison malgré une heure de jeu en infériorité numérique 💪💪



HÉROÏQUES ❤️💙#SMCaen #TeamSMC #ACASMC pic.twitter.com/QjlxKodTc1 — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) August 9, 2019

La fiche

Mi-temps : 0-2 / Score final : 1-2 / Arbitre : Benoît Bastien

Buteurs : Caen : Deminguet (4'), Sankoh (45+2', sp) / Ajaccio : Courtet (61')

Ajaccio : Leroy, Avinel (90' expulsion), Choplin, Huard, Lejeune, Laci (Corinus, 58'), Coutadeur, Bayala, Zady Sery, Cavalli, Courtet.

Caen : Riou, Armougom (M'Bengue, 85'), Diaw (expulsion 26'), Goncalves, Rivierez, Weber, Sankoh, Deminguet (Avounou, 34'), Pi, Tchokounté (Zahary, 45').