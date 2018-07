Normandie : une grande marche pour parler du nucléaire

Ce sont des vacances sportives qui attendent une dizaine de personnes du vendredi 27 juillet au lundi 27 août 2018. À l'initiative de l'association citoyenne caennaise, "Nucléaire en questions", ils partent pour un mois pour une grande marche de la Hague dans la Manche jusqu'à l'Assemblée nationale à Paris.

Répondre aux questions

Le but ? Proposer plusieurs conférences après la journée de marche sur le nucléaire et la transition énergétique. "Plusieurs thèmes seront abordés par des spécialistes nationaux de ces questions, explique Béatrice Hovnanian membre de l'association. Les actions en justice contre le nucléaire, l'EPR, qu'est ce que le centre de retraitement des déchets nucléaires, est ce que c'est dangereux d'habiter à côté d'une centrale… Des questions que les gens se posent et qui n'ont pas souvent une vraie réponse".

Sensibiliser même les zones rurales

Avec leurs sacs à dos, ils vont traverser la Manche, le Calvados et l'Eure notamment. "C'est important que le débat sur le nucléaire et la transition énergétique ne soit pas uniquement sur Flamanville et dans les grandes villes. Il doit aussi s'inviter dans les endroits plus ruraux et qui ne sont pas particulièrement nucléarisés".

Toutes les conférences sont à retrouver sur le site internet de l'association.