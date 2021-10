Rouen. Alerte à la pollution de l'air jeudi en Seine-Maritime et dans l'Eure

Après l'Île-de-France, c'est au tour de la Normandie d'être touchée par un épisode de pollution de l'air. Jeudi 26 juillet 2018, la Seine-Maritime et l'Eure seront touchés par une pollution à l'ozone, déclenchant un "dépassement du seuil d'information et de recommandation".

La cause de cette pollution : "des conditions météorologiques propices à la formation d'ozone dans l'atmosphère avec un fort ensoleillement et une température élevée", explique la préfecture de l'Eure dans son communiqué.

La qualité de l'air devrait être de 7 sur 10 à Évreux (Eure) comme à Rouen (Seine-Maritime), seulement 5 au Havre.

Prudence pour les enfants et les aînés

Les personnes vulnérables comme les femmes enceintes, les nourrissons ou encore les personnes de plus de 65 ans sont particulièrement concernés par cet épisode. De même que les personnes sensibles tels que les diabétiques.

Atmo Normandie leur recommande de :

• limiter les sorties durant l'après-midi, les activités physiques et sportives intenses en plein air,

• respecter leur traitement médical,

• en cas de symptômes ou d'inquiétude, de prendre conseil auprès d'un pharmacien ou de consulter un médecin.



Pour limiter la pollution

La préfecture de région donne également des recommandations pour réduire les émissions d'ozone :

• Aux usagers de la route, de privilégier le recours au covoiturage ; de favoriser les déplacements en transports en commun ; d'abaisser leur vitesse de 20 km/h sur les quatre voies et les autoroutes.

• En matière de transport, de limiter le trafic routier des poids lourds en transit dans les centres-villes.

• Aux entreprises de travaux publics, de mettre en place sur les chantiers des mesures visant à réduire les émissions de poussières.

• Aux entreprises et administrations, d'adapter les modalités de travail de leurs agents. Si les moyens le permettent, le recours au télétravail à l'audio conférence ou à la visioconférence est recommandé.

• Aux agriculteurs et éleveurs, de suspendre la pratique de l'écobuage.