Caen. Alerte à la pollution à l'ozone en raison de la chaleur en Normandie

L'importante chaleur que connaît la Normandie dimanche 25 août 2019 réjouit sans doute les aoûtiens qui bénéficient encore de vacances. Mais elle est synonyme de pollution à l'ozone, relève l'organisme Atmo, chargé du contrôle de la qualité de l'air. La procédure d'information/recommandation a été activée par les préfectures pour l'ensemble des départements de la Seine-Maritime et de l'Eure : les insuffisants respiratoires sont invités à limiter leurs efforts…

L'été est chaud dans les T-shirt, dans les maillots…

Notamment la ville de Caen fait partie des grandes villes qui ont connu samedi 24 août la plus importante amplitude thermique en France : au matin, le thermomètre n'affichait que 9°9, contre 32°4 en milieu de journée, une impressionnante amplitude de 22°5 entre le matin et l'après-midi, due à l'anticyclone des Açores et à la masse d'air chaud en provenance de la péninsule ibérique et du Maroc, qui ont fait grimper le mercure.