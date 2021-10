Dieppe. Un plongeur décède au large de Dieppe

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue vers 10h50, mercredi 18 juillet 2018, qu'un homme est victime d'un arrêt cardio-ventilatoire à bord d'un navire situé à quatre milles marines (environ sept kilomètres) de Dieppe (Seine-Maritime).

L'homme, âgé d'une soixantaine d'années, était en train de participer à un exercice de plongée.

Le bateau sur lequel il se trouve revient à quai vers 11h30. La victime est alors prise en charge par les secours mais est déclarée décédée quelques minutes plus tard.

"La pratique de la plongée peut comporter des risques"

Le préfet maritime de la manche et de la Mer du Nord rappelle que "la pratique de la plongée peut comporter des risques" et qu'il faut "être en bonne santé et si possible avoir effectué une visite médicale ne présentant pas de contre-indications à la plongée", "ne pas sur-estimer ses capacités", "ne pas plonger seul", "connaître son environnement, les conditions météos, les courants, etc."

En cas de problème en mer, il est conseillé d'appeler le 196.