Transports scolaires suspendus dans le Calvados, Orne, Mayenne, et le sud Manche

En raison des intempéries, avec un nouveau risque de chute de neige, ou de pluies verglaçantes sur les routes, en cours de nuit et lundi matin, les services de transport scolaire, et lignes régulières des bus sont suspendus dans le Calvados, l’ Orne, la Mayenne, la Sarthe et le sud-Manche sur les cantons suivants :

BARENTON, SOURDEVAL, SAINT HIALIRE DU HARCOUET, SAINT POIS,

MORTAIN, LE TEILLEUL, BRECEY, JUVIGNY LE TERTRE, ISIGNY LE BUAT, DUCEY, SAINT

JAMES, PONTORSON.)

