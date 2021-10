Hors Normandie. Découvrez le nouveau clip de Kendji "Pour Oublier" écrit par Vianney

L'ancien candidat de l'émission "The Voice" sur TF1 s'offre un clip en bord de mer pour le titre "Pour oublier", qui pourrait être l'un des tubes de l'été hexagonal, écrit et composé par Vianney. Récemment Kendji Girac a sorti le titre "Maria Maria" écrit et composé par le rappeur belge Damso.

Un titre que l'on pourrait retrouver sur la tracklist du prochain opus du jeune chanteur.

Cet opus sera le troisième de Kendji, après "Kendji" sorti en 2014 et "Ensemble" en 2015.

