Caen. 14 juillet à Caen : des modifications de circulation et de stationnement

Le traditionnel feu d'artifice à l'occasion de la fête nationale à Caen (Calvados) sera tiré sur le site de la prairie à 23 heures et durera 15 minutes. Afin de garantir la sécurité du public, des modifications de circulation et de stationnement sont prévues.

Des stationnements interdits en centre-ville

La mairie de Caen a fait un arrêté portant réglementation du stationnement et de la circulation. Le stationnement sur le parking de l'Hippodrome sera notamment interdit pendant presque trois jours, du jeudi 12 juillet 20 heures au dimanche 15 juillet à sept heures.

À compter du samedi 14 juillet 2018 à sept heures jusqu'au dimanche 15 juillet 2018 à deux heures, le stationnement de tous les véhicules est interdit sur les voies suivantes : Cours de Gaulle (des deux côtés), place Foch, rue Arthur le Duc.

Le stationnement sera également interdit du samedi 14 juillet 18 heures au dimanche 15 juillet 2018 à deux heures, le stationnement de tous les véhicules est interdit sur les voies suivantes : avenue Albert Sorel, de la rue Fred Scamaroni à la voie d'accès du centre des Congrès (sauf PMR). Avenue Albert Sorel, de la voie d'accès du centre des Congrès au boulevard Yves Guillou, y compris sur le parking du stade nautique. Rue Jean de la Varende sur 30 mètres à partir du Boulevard Yves Guillou. Boulevard Yves Guillou, entre le giratoire du Zénith et le boulevard Aristide Briand. Boulevard Aristide Briand du Boulevard Yves Guillou jusqu'au Cours Général De Gaulle (y compris le petit parking). Rue Sadi Carnot. Rue Daniel Huet de la rue du Docteur le Rasle jusqu'au boulevard Aristide Briand. Cours Général Koenig, sur le parking situé entre la passerelle de l'Orne et la route de Louvigny.

De plus, le stationnement sera interdit du samedi 14 juillet 20 heures au dimanche 15 juillet 2018 à deux heures, la circulation des véhicules est interdite sur les voies suivantes : boulevard Yves Guillou, entre le giratoire du Zénith et la rue Joseph Philippon, dans le sens giratoire Zénith vers rue Joseph Philippon. Boulevard Yves Guillou, entre la rue Joseph Philippon et le boulevard Aristide Briand. Avenue Albert Sorel, de la rue Fred Scamaroni à la voie d'accès du centre des Congrès (sauf PMR). Avenue Albert Sorel, de la voie d'accès du centre des Congrès au boulevard Yves Guillou. Rue Jean de la Varende sur 30 mètres à partir du Boulevard Yves Guillou. Boulevard Aristide Briand. Rue Sadi Carnot. Rue Daniel Huet. Cours Général De Gaulle. Rue Arthur le Duc. Rue Paul Toutain (sauf Riverains). Pont de Bir-Hakein dans le sens rue Saint Michel vers le Cours de Gaulle. Rue Gabriel Dupont. Rue Marthe Lerochois, entre la rue Mélingue et la rue Sadi Carnot. Boulevard des Baladas. Boulevard du Petit Vallerent. Viaduc de la Cavée. Cours Général Koenig, entre la passerelle de l'Orne et la route de Louvigny (RD 212B). Passerelle de l'Orne. Rue de l'Arquette, entre la rue Montaigu et la passerelle de l'Orne (sauf riverains). Route de Louvigny (RD 212 B), entre le cours Général Koenig et la limite communale.