Caen. La carte des radars fixes en Normandie

C'est une carte qui risque d'être souvent consultée : celle des différents radars fixe de France mise en place sur le site internet du ministère de l'intérieur. On peut choisir le département que l'on souhaite et regarder l'emplacement des radars fixes, sur les feux rouges, passages à niveau, discriminants et ceux qui calculent la vitesse moyenne.

La carte des différents radars fixes en Normandie - Capture d'écran - Ministère de l'intérieur

3275 radars en France

La carte indique l'emplacement des 3 275 radars fixes en service dans le pays. En Normandie, le département qui en dénombre le plus est la Seine-Maritime.