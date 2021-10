Caen. Conditions de circulation difficiles en Normandie lundi 12 février

Les quelques flocons et le grésille, en plus de faibles températures, rendent les routes glissantes en début de journée, lundi 12 février 2018 dans une bonne partie de la Normandie. La situation est jugée difficile dans la Manche dans les secteurs mer et bocage autour de Villedieu-les-Poêles, ainsi que sur Ducey et Mortain. Les autorités invitent les automobilistes à différer leur départ.

Congélation d'eau

Dans le Calvados, plusieurs automobilistes rapportent des points délicats dans le sud du Pays d'Auge, à Lisieux et dans ses alentours. La aussi, des giboulées de grésil ont blanchis les sols. La congélation d'eau existante en fin de nuit rend bien des chaussées glissantes.

En Seine-Maritime, les équipes du Conseil départemental sont là aussi en action depuis la fin de nuit en raison de verglas ponctuel et grésil avec des températures négatives. Sur l'A28 entre Rouen et Alençon, les conditions de circulation sont normales, grâce notamment au salage préventif sur certains axes. Mais dans l'Orne, surtout sur des axes secondaires, la prudence est de mise, notamment à Gacé et dans ses environs, ainsi que dans le secteur de Vimoutiers.



