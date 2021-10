Rouen. Bac 2018 : les résultats de l'académie de Rouen publiés… à 18h30

Les résultats du baccalauréat 2018 seront rendus public vendredi 6 juillet 2018 mais les lycéens en filière générale et technologique de l'académie de Rouen vont devoir être patients. Les résultats ne seront en effet pas donnés le matin, comme les années précédentes, mais seulement à 18h30, sur les panneaux d'affichage comme sur le site Internet de l'Académie.

#Bac2018 Les résultats du bac 2018 dans l' @acrouen seront publiés et affichés vendredi 6 juillet 2018 à 18h30 pour le bac général et technologique et à 10h00 pour le bac professionnel : https://t.co/RE0a486WWE pic.twitter.com/xIIwo44U0b

Contacté, le rectorat explique cet horaire par la tenue du jury du bac plus tardive à Rouen qu'ailleurs.

Les élèves en filière professionnelle pourront eux savoir s'ils ont ou non leur bac dès dix heures.

La décision ne ravit pas les lycéens qui s'inquiètent sur les réseaux sociaux :

Avoir les résultats du bac à 18h vendredi c'est de la torture. Genre vous allez tous avoir vos résultats et nous on va bien stresser toute la journée, on peut savoir pourquoi @acrouen on est les seuls à avoir les résultats si tard ?? #bac2018 #Bac2018 #Rouen #AcademieRouen