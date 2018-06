350 motards en colère rassemblés à Caen pour "enterrer" les 90 km/h

Ce sont des motards solidaires et déterminés qui étaient présents au parc des expositions de Caen (Calvados) vendredi 29 juin 2018 dans la soirée.

Un nouveau rassemblement qui vise à montrer leur opposition à la réforme qui prévoit le passage de la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur central, dès dimanche 1er juillet 2018.

"Nous sommes aussi motivés que les cheminots"

La manifestation était organisée par l'association la Fédération française des motards en colère. Vers 20 heures, environ 350 motos étaient réunies dont certaines avaient fait le déplacement depuis les régions voisines. Daniel était présent avec sa femme pour cette mobilisation : "Nous venons exprès de la Sarthe pour cette manifestation". Malgré l'adoption de la loi, les motards continueront à se mobiliser : "Nous sommes aussi motivés que les cheminots, nous irons le plus loin possible" explique Daniel. Ainsi, il expose ses raisons de s'opposer à la loi. "Je suis contre cette réforme car elle ne changera rien, pour moi les accidents sont plus dus à des soucis d'infrastructures que d'erreurs de vitesse", expose-t-il.

La soirée s'est terminée par un défilé dans le centre-ville aux alentours de 21h30.

