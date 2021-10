Caen. Calvados. Restrictions de circulation: les Motards en Colère se rassemblent à Caen

À la suite de la manifestation qui avait fait beaucoup de bruit le 1er octobre 2016, où un millier de motards avaient paradé cours du Général Koenig à Caen (Calvados), la Fédération française des Motards en Colère (FFMC) du Calvados a décidé cette fois-ci de proposer un lieu de discussion et d'information ouvert à tous. "Comme ce n'est pas toujours évident de discuter lors des manifestations, nous voulions un espace où les gens puissent échanger", confie François Benard, coordinateur du rassemblement.

Les motards de Caen ne sont pas concernés

À l'origine, la décision d'instaurer des zones de circulation restreinte était prévue uniquement pour Paris. Pourtant, les villes de Rouen et du Havre ont candidaté afin de mettre en place cette restriction dans leur ville. La FFMC du Calvados, qui compte près de 500 adhérents, veut tout de même faire pression sur la Ville de Caen. "C'est une mesure ridicule et inutile, qui touche encore les plus démunis", déplore un motard venu soutenir le mouvement.

