Festival. Rock in Évreux : trois jours de musique et de fête sur l'hippodrome

Pour la première fois, Rock in Évreux s'associe avec l'équipe du Green Horse Festival pour composer une programmation tout à fait éclectique et festive. Christophe Dauvergne en charge de la programmation annonce la couleur :

Quels sont les styles musicaux choisis ?

"De la chanson française au rock, du hip-hop à l'électro, j'ai souhaité ouvrir les horizons du festival Rock in Évreux sans pour autant renier son ADN et ses 35 ans d'histoire puisqu'on retrouve aussi des groupes purement rock comme Peter Doherty et Pleymo. En 2017 j'ai été en charge de la programmation du Green Horse Festival à l'hippodrome de Mauquenchy mais notre équipe s'est également investie pour les concerts de la région. Nous avions donc déjà de précieux contacts ce qui nous permet de rassembler pour cette nouvelle édition du Rock in Évreux des têtes d'affiche comme Snake, Asaf Avidan, Catherine Ringer, Kyo, BB brunes ou Les négresses vertes. Nous n'avons pas voulu privilégier un style plus qu'un autre mais tout simplement élargir la programmation."

Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

"Rock in Évreux est de plus en plus dansant. Toutes les fins de soirées sont animées par des DJ électros : Darius, DJ Snake et Jonas Blue le vendredi, Synapson et Feder le samedi et Martin Solveg le dimanche. Pour ce qui est des animations et des infrastructures, nous avons importé quelques concepts innovants du GHF (Green Horse Festival) comme les bornes photos interactives mais aussi des vélos pour recharger ses batteries de portable. Il y a aussi cette année un espace VIP construit en dur pour nos entreprises partenaires ce qui leur offre davantage de confort et une meilleure visibilité sur les concerts."

Quel confort offrez-vous au festivalier ?

"Nous mettons un point d'honneur à faire de cet évènement un rendez-vous familial et bon enfant. Nous mettons à disposition de nos festivaliers des navettes pour se rendre jusqu'au site depuis la gare et grâce au partenariat établi avec la région, tous les trajets en train sont à 10 € pour les spectateurs, quel que soit leur point de départ en Normandie. Sur place, un camping de 5 000 places est aménagé et nous offrons aussi de nombreuses animations et ateliers destinés aux enfants comme un mur d'escalade géant ainsi qu'une garderie. C'est une partie de l'offre que nous voulons développer davantage dans les années à venir."

Quels seront les temps forts de ce festival ?

"Snake est attendu avec impatience. C'est sans aucun doute le plus populaire de nos artistes programmés. Mais le public plébiscite également Catherine Ringer et Asaf Avidan."

Qui viendra assister au festival ?

"La programmation qui séduit habituellement les 18-25 ans s'ouvre cette année à une tranche d'âge plus large grâce à sa diversité, notamment avec Peter Doherty et Catherine Ringer qui attireront davantage les trentenaires. Rock in Évreux qui se déroule habituellement sur deux jours avait enregistré 17 000 visiteurs en 2017, nous espérons cette année 24 000 visiteurs. Nous savons qu'il y a déjà une bonne part d'habitués et la plupart prennent des pass sur trois jours, mais il y a aussi beaucoup de festivaliers qui se décident au dernier moment en fonction de la météo bien sûr."

Pratique. Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet à l'hippodrome d'Évreux. De 33 à 79€. rockinevreux.org

