Rouen. Pour Manu Da Costa, "les choses sérieuses vont commencer" pour les Bleus

Avec plus ou moins de facilités, les équipes de France et du Portugal ont toutes les deux passé les obstacles du premier tour de la Coupe du Monde de football. Très attaché à ces deux pays, l'entraîneur de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime), Manu Da Costa, livre son avis sur leurs chances d'aller au bout.

Qu'est-ce que vous attendez de l'Équipe de France ?

Les choses sérieuses vont commencer avec les huitièmes de finale, parce que le tirage a été plutôt clément. Maintenant, on sait pertinemment que chaque match à ce niveau de compétition va être compliqué. Mais vu notre talent et notre potentiel offensif, on est capable de très bien figurer, à condition que l'on soit bon défensivement et solide. C'est le point d'interrogation : est-ce qu'on va être costaud et capable de ne pas faire d'erreur ?

Dans la peau de Didier Deschamps, vous auriez pris les mêmes 23 ?

Ce qui me fait un petit peu peur, c'est le niveau des latéraux. Avec Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, Didier Deschamps a pris beaucoup de risques. C'est difficile à dire, parce qu'il y a tellement de joueurs qui postulaient… Après il faut être à sa place et vivre au quotidien avec ces joueurs, s'il n'en a pas pris c'est qu'il y a une raison. Par exemple, si Rabiot n'a pas été appelé c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il lui a donné raison. Malgré tout, je pense que la liste est très équilibrée.

Vous suivez également attentivement le parcours du Portugal…

Évidemment qu'on va vibrer, nous les Portugais et enfants d'immigrés portugais ! Il y a vraiment matière à vibrer tout au long du tournoi. On va pouvoir sortir les écharpes, les maillots et s'énerver devant la télé.