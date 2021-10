Le-Havre. Natation : deux Havrais champions de handisport

Le Centre nautique Havrais (Seine-Maritime) a envoyé deux représentants aux championnats de France handisport de natation du vendredi 15 au samedi 16 juin 2018 à Pau. Les deux havrais ont brillé. Cédric Le Risbé repart avec deux médailles d'or sur le 150m trois nages et le 50m brasse. Thierry Le Gloanic remporte l'or sur le 50m dos et deux médailles de bronze au 50m papillon et au 200m quatre nages.