Caen. Coupe du monde : les accessoires et déguisements qui fonctionnent

Être un parfait supporter ça se prépare. Soirée dans un bar ou à la maison, entre amis, il est de bon ton de se montrer chauvin. Du discret maquillage, à la perruque tricolore, les magasins de déguisements proposent une panoplie complète. À Fête Sensation à Louvigny, près de Caen, impossible de rater la thématique. Dès l'entrée, une grande arcade de ballons bleus et rouges accueille le client. "On s'est préparé bien deux mois à l'avance, explique Nathalie Drieu, la directrice. Nous avons dix mètres de rayon consacrés à la Coupe du monde".

La table parfaite pour soutenir l'équipe de France. - Margaux Rousset

Chapeaux, perruques, maquillage, sifflet, mégaphone, banderole… tout y est. Et pour ceux qui ont prévu un petit repas : nappe bleue avec un chemin de table rouge, assiettes et serviettes tricolore tout comme les gobelets en plastique. Avec cette panoplie, c'est un 10/10 assuré dans un Diner Presque Parfait. Parmi les objets qui ont le mieux marché, les drapeaux et fanions pour mettre sur les devantures des restaurants. "Les restaurateurs passent de grosses commandes pour décorer leurs commerces. Nous en avons même eu du Havre !".

Le maquillage en top des ventes

Idem pour la boutique Cotilux à Caen. "Les gérants de bars et restaurants sont venus se fournir en amont de la Coupe du monde, explique le gérant Thierry Mouchel, maintenant ce sont les particuliers qui viennent au coup par coup avant les matches de l'équipe de France".

À Cotilux, les maquillages, chapeaux et autres colliers à fleurs attendent les supporters. - Margaux Rousset

Dans le top trois du parfait supporter, on retrouve les sticks de maquillage, suivis des drapeaux et enfin les perruques et autres chapeaux rigolos. "Pour nous la Coupe du monde représente entre 20 et 25 % de notre chiffre d'affaires".