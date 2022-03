Le Bouillon. Le parc animalier d'Ecouves s'agrandit en 2018

Ouvert en 2006, le parc animalier d'Ecouves est le seul parc animalier du département de l'Orne. C'est un site qui se développe régulièrement pour pouvoir accueillir de nouvelles espèces et de nouveaux visiteurs. Vendredi 8 juin 2018 a eu lieu l'inauguration de l'extension du parc, près de Sées (Orne) avec les élus locaux et le directeur du parc, Vincent Chauvin. Ce dernier témoigne de sa volonté d'agrandir le terrain de vie des animaux pour attirer davantage de visiteurs.

Le développement continuel du parc

L'inauguration d'une volière en 2016, une extension de 6 hectares en 2018 et un agrandissement de 14 hectares prévu pour 2020. Le parc est en constante évolution. C'est actuellement le deuxième site touristique du département avec 32 000 visiteurs en 2017 venus observer plus de 400 animaux de 30 espèces différentes. Vincent Chauvin aspire à développer son activité pour attirer plus de personnes. Le directeur du parc explique comment il est possible, financièrement, de réaliser ses projets.

Les nouveautés de 2018 : Buffalo, Dakota et Cheyenne

Buffalo, Dakota et Cheyenne sont les nouveaux bisons du site d'Ecouves, nés au zoo de Cerza. L'un des rôles des parcs animaliers est de préserver cette espèce menacée. Trois autruches sont également les nouvelles arrivantes des lieux. Ces animaux devraient permettre un grand essor pour la saison 2018. Vincent Chauvin justifie son choix d'accueillir des bisons d'Amérique et développe les idées de l'équipe pour développer l'activité.

Le parc animalier d'Ecouves partenaire des entreprises locales

L'équipe du parc a la volonté de soutenir les entreprises locales. Ainsi, le parc animalier collabore avec un établissement du département pour ses produits du terroir. De plus, les t-shirts des employés du site d'Ecouves sont créés par des jeunes ornais qui viennent de fonder leur entreprise. Ce sont des vêtements respectueux de l'environnement.

