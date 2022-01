Le parc animalier d'Ecouves : fréquentation des visiteurs en hausse de 25 %... En projet : une plaine africaine

C?est un lieu unique dans l?Orne : le Parc Animalier d?Ecouves est implanté sur 12 hectares, au Bouillon, une commune de 160 habitants, près de Sées ? il accueille 25 espèces : de la perruche au chameau, en passant par les zébus, kangourous et autres dromadaires ? dans un milieu naturel, ce parc fête ses 5 ans d?existence.

Son directeur, Vincent Chauvin l?admet aujourd?hui volontiers : l?aventure n?était pas gagné d?avance ! Un seul chiffre : les animaux engloutissent 3 tonnes de fruits et légumes chaque semaine :

La fréquentation du parc animalier augmente tous les ans : près de 25.000 visiteurs accueillis cette saison : c?est 20% de + que l?an dernier ? et c?est désormais le 4ème site le + visité dans l?Orne !

Et Vincent Chauvin ne compte pas s?arrêter là. Le parc vient d?ouvrir un bâtiment d?accueil, un autre « pédagogique », et une boutique ? déjà trop petite ! ? et une « plaine africaine » est désormais en projet : ? au Bouillon ? ou ailleurs ? mais toujours dans l?Orne !...

Le parc animalier d?Ecouves ? qui accueille la visite de 3000 scolaires tous les ans, et qui forme aussi 300 stagiaires, venus de toute la France.

