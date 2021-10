Mondial-2018: la Belgique, qui mise tout sur l'attaque, presque en huitièmes

Les Diables Rouges, qui avaient battu en ouverture le Panama 3-0, ne sont toutefois pas encore assurés de disputer les huitièmes de finale, et doivent attendre le match entre l'Angleterre et le Panama dimanche pour être fixée sur leur sort. Ils pourront ensuite préparer au mieux la "finale" de ce groupe G contre l'Angleterre, le 28, avec la première place pour enjeu.

En revanche, cette deuxième défaite en deux matches, après celle concédée en toute fin de rencontre contre l'Angleterre (2-1), ne laisse plus guère d'espoirs à la Tunisie de Nabil Maaloul, toute proche de l'élimination avant d'affronter le Panama le 28.

Samedi, le capitaine Hazard a ouvert la voie en provoquant puis transformant un penalty dès la 6e minute avant de s'offrir un doublé (51e), et Romelu Lukaku a inscrit un nouveau doublé (16e, 45e+3), comme contre le Panama quelques jours plus tôt (3-0).

Ces deux buts, dont le deuxième a fait du bien à son équipe alors qu'elle avait concédé la réduction du score de Dylan Bronn (18e), permettent au puissant avant-centre de rejoindre la star portugaise Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs avec quatre buts chacun, devant l'Espagnol Diego Costa et le Russe Denis Cheryshev (trois buts).

Une satisfaction pour la Belgique, à laquelle peut s'ajouter l'état de forme de son capitaine Eden Hazard, mobile, tranchant et inspiré dans ses choix. Il y a ses deux buts, bien sûr mais aussi toutes les actions qu'il a initiées sans qu'elles terminent au fond des filets, comme cette passe parfaite dans la profondeur pour Kevin De Bruyne gâchée par un mauvais centre de ce dernier (45e).

Batshuayi buteur, Khazri aussi...

En revanche, le schéma tactique choisi par l'Espagnol Roberto Martinez, un 3-4-3 avec au milieu Kevin De Bruyne et Axel Witsel, pas les plus défensifs de la planète foot, n'offre pas toutes les garanties derrières. Et si la Tunisie a marqué sur coup de pied arrêté, son capitaine Wahbi Khazri, buteur en toute fin de match, a fait passer quelques frissons chez les supporters belges.

Même l'entrée de Marouane Fellaini, a priori un peu plus défensif, à l'heure de jeu à la place de Romelu Lukaku, n'a pas colmaté les brèches. La défense à trois, avec la paire Toby Alderweireld-Jan Vertonghen notamment, a semblé à plusieurs reprises proche de la rupture.

Un tel schéma tactique est-il tenable face à une opposition plus conséquente que le petit Panama, ou cette sélection tunisienne quand même limitée et qui a de plus perdu sur blessures deux joueurs en première période, le buteur Dylan Bronn (24e) puis le défenseur Syam Ben Youssef (41e), sortis sur civière?

Roberto Martinez apportera sans doute des éléments de réponse lors du match contre l'Angleterre. En tout cas il a la certitude que son attaque, la meilleure du Mondial après deux matches à égalité avec la Russie, n'a pas besoin de réglages.

Même Michy Batshuayi, entré à la place d'Hazard pour les 20 dernières minutes, s'est offert son but sur un caviar d'un autre entrant, Youri Tielemans (90e)... Juste avant que Wahbi Khazri ne rappelle la Belgique à ses interrogations défensives (90e+3).

A LIRE AUSSI.

Pays-Bas - Belgique: Hazard et De Bruyne prêts pour la fête des voisins

Meilleur buteur en 2017: l'Ouragan Kane décoiffe Messi

Ballon d'Or: première nomination pour Mbappé, aux côtés de Ronaldo

Fin de la phase aller de Ligue 1: deux beaux dauphins et 3 gros poissons échoués

Ligue 1: le PSG de Neymar facile à Rennes