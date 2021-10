Le Mont-Saint-Michel. Gouvernance du Mont Saint-Michel : décision "avant les vacances d'été"

Des arbitrages qui se font attendre mais qui pourraient tomber "avant les vacances d'été" : c'est ce qu'a indiqué, mercredi 20 juin 2018, Fabienne Buccio, préfète de la Région Normandie, au sujet de la future structure de gouvernance du Mont Saint-Michel (Manche) et de sa baie. "Je comprends que les élus et le territoire commencent à trouver le temps long. Nous avons besoin d'une décision", admet la représentante de l'État.

Le Mont Saint-Michel est actuellement dirigé par un syndicat mixte. Son abbaye, elle, est gérée par le Centre des monuments nationaux. Sous l'impulsion du gouvernement Valls, Adolphe Colrat, ancien préfet de la Manche, avait été chargé d'une mission de préfiguration sur la création d'un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), afin que le troisième site le plus visité de France (trois millions de personnes par an) profite d'un nouveau modèle économique. Son rapport a été rendu en novembre 2017.

