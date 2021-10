Rouen. Bonne table à Rouen : des saveurs asiatiques, aux Délices des carmes

Cette semaine, à l'heure de choisir un restaurant pour la bonne table de cette édition, c'est une envie de saveurs asiatiques qui a envahit la rédaction de Tendance Ouest. Direction donc la place des Carmes, pour une escale aux Délices des carmes, qui propose justement un service traiteur mais également une salle à l'étage pour déguster sur place.

Des plats très copieux

En entrée, tout un assortiment de raviolis, de nems et autres rouleaux de printemps est proposé. Si mon collègue est conquis par les raviolis, je suis pour ma part agréablement surpris par les samosas, croustillants et bien épicés. Pour les plats, chacun choisit une viande et son accompagnement. Porc aux cinq saveurs avec des nouilles sautées et poulet au caramel et riz cantonais pour mes compagnons, bœuf aux oignons et riz au curry pour moi. La viande fondante et le riz bien parfumé s'accordent parfaitement. Les portions sont généreuses et, personnellement, je m'arrête sur cette bonne note avant d'envisager de prendre un dessert. Pour 17,50€ avec une boisson, cette formule convaincra les plus gourmands !

Pratique. Aux délices des carmes, 48 place des Carmes à Rouen. Tél. 02 35 88 44 16