Caen. À 22 ans, ce musicien caennais décroche sa place à l'Opéra de Paris

La dernière audition pour le poste avait eu lieu il y a plus de trente ans : en mai dernier, Théo Sarazin a décroché sa place de bassoniste au sein de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Un exploit d'autant plus impressionnant que le musicien, originaire de Caen (Calvados), n'a que 22 ans.

"C'est quelque chose de beaucoup trop grand pour que je m'en rende compte maintenant", sourit le jeune homme, encore ému de ce succès. S'il reconnaît qu'il a "encore beaucoup de choses à apprendre" et que "les premières années seront sûrement difficiles", le benjamin de l'orchestre compte sur le soutien de ses futurs collèges, qu'il connaît déjà un peu, pour se former aux traditions de cette institution dans le monde de la musique.

Faire connaître l'instrument

Coaché par les meilleurs joueurs de basson, notamment Dag Jensen lors d'un échange Erasmus à Munich, Théo a aussi à cœur de promouvoir l'instrument qui le passionne depuis tout petit. "Il n'est pas très connu et pourtant, c'est l'un des instruments de l'orchestre, explique-t-il. Quand vous écoutez des musiques de film, du Mozart, ou du Beethoven, personne le sait mais il y a du basson."

Lui l'a découvert grâce sa maman, flûtiste au conservatoire de Caen, qui avait invité une amie bassoniste alors qu'il n'avait que six ans. "Ça m'a tout suite plu, se souvient-il. J'aime ce son grave qu'il produit." Plus tard, il se rappelle avoir vu "un grand nombre de bassonistes jouer Star Wars, ça marque quand on est petit". La suite ? Une entrée au conservatoire de Caen à six ans, puis à celui de Paris à 17 ans et enfin le palais Garnier. Il y jouera officiellement pour la première fois le lundi 3 septembre 2018, pour Le sacre de printemps.