Caen. L'ancien Caennais Thomas Lemar transféré à l'Atletico Madrid

72 millions d'euros plus des bonus, c'est la somme que devrait débourser le club espagnol de l'Atletico Madrid, pour recruter l'ancien Caennais et joueur de l'équipe de France Thomas Lemar. Il sera coéquipier d'Antoine Griezmann si ce dernier reste au club colchoneros. C'est le club de l'AS Monaco qui a annoncé l'accord sur twitter alors que nos confrères de l'équipe avancent le chiffre de 72 millions d'euros.

Jackpot pour le Stade Malherbe Caen ?

Thomas Lemar a été formé au Stade Malherbe Caen et y a joué en pro à partir de 2013. Il aura joué 36 matchs de ligue 2 et de ligue 1 sous les couleurs rouge et bleu avant de s'envoler pour Monaco en 2015 pour une indemnité de transfert estimée à quatre millions d'euros. Le Stade Malherbe avait négocié une clause à la revente de 15 % si le club acquéreur est étranger à la ligue 1. Le Stade Malherbe Caen devrait donc recevoir une somme proche des dix millions d'euros dans le deal.