Caen. Foire de Caen : vers l'infini et au-delà

Direction l'espace pour la foire de Caen (Calvados) du vendredi 21 au dimanche 30 septembre 2018 au parc des expositions. Les organisateurs de Caen Event ont présenté une partie du programme lundi 11 juin 2018.

"Nous voulons faire voyager les visiteurs en leur racontant une histoire, explique le président de Caen Event Grégory Berkovicz, et le voyage dans l'espace c'est la dernière grande aventure de l'humanité et cette fois on emmène les Normands dans les confins de l'univers".

Avec Thomas Pesquet ?

La Normandie commence à bien connaître l'espace avec notamment le spationaute Thomas Pesquet. Sa venue n'a pas été confirmée par les organisateurs mais ils en ont fait la demande. "Thomas Pesquet est invité mais il a un emploi du temps très chargé et peu prévisible".

L'expo-événement "sera très interactive" et montée en partenariat avec la cité de l'espace à Toulouse. Les autres animations seront également composées de réalité virtuelle. Le cinéma aura la part belle "avec en particulier la grande parade Star Wars qui sera présente tout au long de la foire".

@CaenEvent présentation foire de Caen 2018 destination l'espace. En attendant @AeroportdeCaen accueille les futurs équipages pic.twitter.com/enDcNetJ4Q — Maryline HaizeHagron (@mhaizehagron) 11 juin 2018

Un événement qui promet de mettre des étoiles plein les yeux aux visiteurs et pourquoi pas de les faire voyager sur Mars…