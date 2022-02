Caen. La Normandie "Fêno-ménale" débarque au parc des expositions de Caen

C'est une grande première pour le Fêno ! La toute première édition de l'événement verra le jour du vendredi 12 au dimanche 16 avril prochain au parc des expositions de Caen (Calvados). Économie, arts, culture, sports, agroalimentaire, industrie, patrimoine, il y en aura pour tous les goûts. 350 exposants ont accepté la demande de la Région Normandie pour faire découvrir leur cœur de métier aux 60 000 visiteurs attendus.

"On est plein à craquer sur le nombre d'exposants et d'intervenants. Pour une première édition, c'est prometteur", se réjouit d'avance Hervé Morin, président de Région.

"Montrer la fierté d'être Normand"

Le but : mélanger une richesse de savoir-faire normands, dans un espace de 20 000 m2 et la faire découvrir au plus grand nombre. Le défi d'Hervé Morin est grand après avoir engagé un budget d'un million d'euros. "Il faut que les Normands s'accaparent leur région, qu'ils y soient attachés et qu'ils en soient les premiers ambassadeurs. En prenant conscience qu'ils sont un facteur d'attractivité de la région, on aura gagné". Quand on parle d'appartenance, le parallèle avec les voisins bretons semble alors inéluctable :

"En Normandie on doit avoir les mêmes réflexes qu'en Bretagne" Impossible de lire le son.

Le "made in Normandie", c'est l'objectif de ce premier grand rendez-vous, qui changera de ville chaque année. Rouen et le Havre sembleraient être des pistes pour les éditions futures dans le contexte de réunification des deux régions.

Un village de cinq espaces de découverte

Pour cela, l'organisation a prévu cinq espaces d'exploration. Un premier secteur "Grains de beauté" sera consacré à l'agriculture, la pêche mais aussi le milieu équin sur 150 m2. Petits et grands pourront découvrir le milieu agricole mais il sera aussi question d'échanges ludiques. Pour Laurence Meunier, présidente du Conseil des chevaux en Normandie, c'est plus que ça : "La filière équine dans la région représente 150 000 chevaux et 6 500 entreprises investies dans ce milieu. Il faut éviter l'exode. On va présenter les métiers qui recrutent mais aussi organiser quelques moments de formations, des conférences thématiques et des ateliers de réalité virtuelle".

"La fierté du savoir-faire normand", c'est ce qui fera vivre cette première édition du festival Fêno. - Léa Quinio

Mis à bout à bout, les cinq espaces du Fêno représentent l'allégorie du corps humain : "A toutes les jambes", "deux mains", "cœurs battants" et "l'eau à la bouche" seront quant à eux réservés aux secteurs de l'énergie, la technologie, la santé, la décoration, le spectacle, l'opéra, et même les métiers de bouche. Sébastien Dutacq, président de l'Association Régionale des Entreprises Agroalimentaires de Normandie explique : "des démonstrations culinaires, de démoulages de fromages, des dégustations de nos produits de terroir normand sont au programme. Il y aura aussi des bars thématiques : coquillages, cidre...".

Un champion du monde sera présent

Un lieu de découverte qui permettra également aux exposants de réseauter dans un pôle "link", qui porte bien son nom. Pour Clément Alexandre, de l'entreprise Margotte Tournicote, spécialisée dans les doudous, l'enjeu est double : "cela permet d'avoir de la visibilité et montrer que le local fonctionne très bien au-delà des grandes marques. On échange aussi entre commerçants".

Au cœur d'un stand "Plein les yeux", les visiteurs pourront aussi rencontrer un champion du monde de football, génération 98. Emmanuel Petit dédicacera son premier roman " dernier tacle ", un polar policier qui se déroule à Marseille dans le monde du football.

Horaires : Vendredi 12 avril : 10h à 20h. Samedi 13 avril : 10h à 23h. Dimanche 14 avril : 10h à 18h.

