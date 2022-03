Orages: huit départements en vigilance orange

Les orages doivent frapper le Calvados, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, l'Orne et la Sarthe.

Une ligne d'averses orageuses, se formant du sud des Pays-de-la-Loire à l'est de la Bretagne, va prendre de l'ampleur vendredi en fin d'après-midi et soirée, tout en se déplaçant vers le nord de la Bretagne et la Basse-Normandie, selon l'institut météorologique.

Le secteur critique se situe dans le nord de l'Ille-et-Vilaine, le sud de la Manche, l'ouest de l'Orne et la Mayenne, où les orages seront peu mobiles et se réalimenteront une bonne partie de la nuit. Les orages s'accompagneront de fortes précipitations, avec des cumuls de 60 à 70 mm en 3 ou 4 heures.

Ailleurs, les orages circuleront plus rapidement et les cumuls de pluie devraient être moindres.

Outre une forte activité électrique, de la grêle pourra être observée dans les premières précipitations.

La fin du phénomène météorologique est prévue samedi midi.

A LIRE AUSSI.

Orages: 28 départements en vigilance orange en fin de matinée

Canicule: 20 départements ne sont plus en vigilance orange

Vents violents et vagues: 27 départements en vigilance orange

Vents violents: 19.000 foyers privés d'électricité en Bretagne

Tempête Carmen: 26 départements en vigilance orange