Caen. Rencontres interactives : à Caen, le web se conjugue au futur

L'association Drakkar Numérique est une association qui organise des apéros WEB à Caen (Calvados). Elle s'occupe aussi désormais des rencontres interactives qui sont des rendez-vous attendus des Caennais puisque ce trimestre ce seront les 18es éditions. Après 17 éditions, 43 conférences et 37 intervenants l'événement est devenue une institution pour tous les Normands mordus du web. Comme c'est la coutume lors de ces rencontres, trois conférences seront au programme. Ce trimestre, l'intelligence artificielle, la dette technique et le Growth Hacking seront à l'honneur. À travers ces thèmes, les concepteurs et les éditeurs pourront échanger et se transmettre un savoir-faire.

• À lire aussi. La Normandie du numérique s'envole au CES de Las Vegas



Le Dôme abritera ces rencontres

Les conférences se dérouleront au Dôme à Caen le mercredi 6 juin 2018 à partir de 18 heures. Le Dôme est un espace collaboratif scientifique d'innovation ouvert aux publics particuliers et professionnels. Le nombre de places pour l'événement est limité à 60 places. Il faut donc réserver sa place sur une billetterie en ligne.