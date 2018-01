La Normandie du numérique s'envole au CES de Las Vegas

Du mardi 9 au vendredi 12 janvier 2018, c'est le Consumer Electronic Show (CES) à Las Vegas (États-Unis). Neuf start-up de Normandie vont y exposer leur savoir-faire. Tendance Ouest sera du voyage.

35 entreprises en visiteur

C'est le cas de Cotral Communication, basée à Condé-sur-Noireau dans le Calvados, qui a développé des bouchons d'oreille intelligents qui s'adaptent à l'environnement plus ou moins bruyant dans lequel travaille le salarié. Également dans le domaine du bâtiment, la société de Rouen (Seine-Maritime) Siatech développe un bracelet connecté qui remplace la télécommande. Attaché au poignet, il permet à un ouvrier d'avoir les mains libres pour manipuler du matériel lourd, comme un grappin. Mais qui dit nouvelles technologies dit évidemment intelligence artificielle. Celle de Tiki et Maava, des robots qui accueillent ou conversent avec les clients, conçus par EvenBots à Rouen. C'est aussi Phebe, un boîtier qui prend place dans une voiture pour assister le conducteur. Il indique les stations-service, les parkings, et pourrait même retenir une liste de course ! Une collaboration de l'agence de marketing Casus Belli installée à Caen et Digital Airways, spécialiste de la téléphonie mobile basée à Argentan.

Rouen, capitale de la voiture sans chauffeur

Las Vegas, c'est pour les sociétés participantes l'occasion de rencontrer de potentiels clients et renforcer leur visibilité. Pour d'autres, qui sont issues de secteurs "traditionnels" comme l'agriculture, le BTP, le marketing, il s'agit d'identifier de nouvelles technologies pour développer des services... et augmenter leur productivité. Ainsi, 35 entreprises normandes se rendront au CES en simples visiteurs, comme les Manchoises Acome et FastPoint.

Aux Etats-Unis, la Normandie compte bien aussi rappeler que la métropole de Rouen sera bientôt "la capitale européenne de la voiture autonome". Une flotte de cinq véhicules sans chauffeurs doit être accessible mi 2018 au public, dans le quartier du technopole du Madrillet, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Le projet aura son stand au CES.

