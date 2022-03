Rouen. Escapade avec les start-ups de Normandie au CES de Las Vegas [Reportage]

Ces derniers jours, les 186 000 chambres d'hôtel de Las Vegas étaient occupées, soit la capacité maximale de la ville américaine. Pourtant, les salles de jeux sont restées bien vides. C'est au Consumer Electronic Show (CES), le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies, que la foule s'est pressée jusqu'au vendredi 12 janvier 2018. Dans les allées de l'Eureka Park, l'espace réservé aux start-ups, neuf entreprises de Normandie ont exposé leur savoir-faire, assemblées sous la bannière Normandy French Tech. Trente-cinq autres s'y sont rendues en tant que visiteurs.

Ils intéressent l'US Air Force

"Nous ne nous attendions pas à ce que des grands comptes, comme H&M, se présentent directement sur le stand pour nous voir", se réjouit Etienne Beaugrand, président de PayGreen, plateforme sécurisée de paiement en ligne, basée à Bois-Guillaume, dans la métropole rouennaise. Les fondateurs de Tabletech, une table de jeu connectée, installés à Evreux (Eure), ont quant à eux tapé dans l'œil de l'US Air Force, l'armée de l'air américaine, intéressée par cet équipement. "Le CES nous a permis de gagner du temps : on a compris les besoins des utilisateurs. Au lieu d'attendre 2019 pour plancher sur une nouvelle version de nos robots, nous nous y mettrons dès la rentrée", indique pour sa part Guillaume De La Rue, patron d'Event Bots, qui fabrique ses produits dans un rayon de 30 km autour de Rouen.

Tabletech, qui peut s'utiliser dans le domaine du jeu de société ou dans un cadre professionnel pour réaliser une présentation, par exemple, intéresse l'US Air Force. - Célia Caradec

"Il y a un effet de communication chez soi, quand l'on part au CES de Las Vegas", constate de son côté Vincent Auvray, patron de la start-up Fastpoint, lancée à Cherbourg il y a un an. Elle met à disposition de ses clients des catalogues de films, musiques, accessible via des bornes. "Venir ici, puis ensuite à San Francisco, cela permet de prendre la température, de confronter son concept à la réalité et l'appétence des entrepreneurs".

"Faire de la Normandie une terre du digital"

Les Normands de Las Vegas ont bénéficié, pour leur présence au CES, d'un financement à hauteur de 45% de la région. "Nous sommes en train de créer un sentiment d'appartenance collective, la satisfaction des participants le démontre", estime Hervé Morin, président de région, qui ambitionne de faire de la Normandie "une grande terre du digital". Deux chantiers doivent encore se poursuivre pour y arriver : l'amélioration de la mobilité, notamment ferroviaire, et la réception du très haut débit sur tout le territoire.

REPORTAGE - Le Mag' de Tendance Ouest en escapade à Las Vegas

Escapade au CES de Las Vegas Impossible de lire le son.

Retrouvez une page complète sur le CES de Las Vegas dans votre hebdomadaire gratuit Tendance Ouest à Caen et Rouen, dans l'édition du 18 janvier 2018.

A LIRE AUSSI.

La French Tech en rangs serrés au salon électronique de Las Vegas

Incubateurs en Normandie : quand les start-up construisent le monde de demain

Près de Rouen, entre études et création de start-up, c'est la rentrée à Neoma