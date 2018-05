Hôpital du Rouvray : d'autres agents rejoignent la grève de la faim

La grève de la faim se poursuit à l'hôpital du Rouvray (Seine-Maritime), vendredi 25 mai 2018, pour dénoncer la suroccupation dans l'établissement. Une suroccupation qui n'existe plus selon la direction.

Depuis mardi 22 mai 2018, quatre agents de l'hôpital du Rouvray (Seine-Maritime) sont en grève de la faim pour dénoncer les conditions de travail et d'accueil dans l'établissement. Un des quatre agents a été hospitalisé quelques heures vendredi 25 mai au matin avant de retourner faire la grève à l'hôpital du Rouvray.

• Lire aussi : Des agents de l'hôpital psychiatrique du Rouvray en grève de la faim



Ce vendredi matin, les grévistes ont envahi le bâtiment administratif et le personnel a dû être évacué. Jean-Yves Herment, l'un des agents affirme qu'une demande d'intervention des CRS a été formulée par la direction et refusée par la préfecture.

La direction n'a pas souhaité commenter cette information.

"Plus de suroccupation dans l'établissement"

Jeudi 24 mai 2018, la direction a réagi dans un communiqué. Elle rappelle les différentes mesures prises depuis avril 2018 pour mettre fin à la suroccupation des lits, notamment le recrutement de 5 personnels contractuels et la mise en place d'un dispositif de gestion de crise. "Le taux d'occupation des lits en avril 2018 est ainsi de 97,9 %, c'est-à-dire le taux d'occupation le plus faible jamais enregistré, précise la direction de l'hôpital. Il n'y a donc plus de suroccupation dans l'établissement depuis la mise en œuvre de ces mesures."

Elle indique également que l'Agence régionale de santé doit réaliser dans les prochaines semaines une "enquête inopinée dans l'établissement afin de vérifier la qualité de la prise en charge des patients dans les unités de soins".

La direction rappelle enfin qu'une unité "adolescents" et une unité hospitalière spécialement aménagée pour les détenus doivent être créées.

Poursuite de la grève

En parallèle, la grève de la faim se poursuit. Une cinquième personne devrait rejoindre le groupe ce vendredi soir et une sixième dimanche.